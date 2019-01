La Casa delle Farfalle apre a Palermo. E la primavera sboccia a San Valentino- FOTO GALLERY - Ragusa Oggi

La Casa delle Farfalle apre a Palermo. E la primavera sboccia a San Valentino- FOTO GALLERY

PALERMO – La primavera anticipa il suo arrivo e sceglie il giorno dedicato all’amore per sbocciare nei suoi colori più intensi. Il *Polo Museale Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo* presenta, giovedì *14 febbraio 2019 *presso il giardino del Palazzo Belmonte Riso la “*Casa delle Farfalle*” un paradiso tropicale urbano progettato da *Enzo Scarso* e coordinato dal team di professionisti di *BuattaLab* in collaborazione con la *Extroart*. Uno scrigno fatato con centinaia di specie di farfalle da ogni parte del mondo, pronte a volare regalando un tripudio di colori e magia per grandi e piccini.

Dopo lo straordinario successo riscosso a Modica, in provincia di Ragusa e nell’isola di Ortigia a Siracusa, la Casa delle Farfalle approda nel capoluogo siciliano, nel settecentesco Palazzo Riso di Palermo, sede del museo regionale d’arte moderna e contemporanea della Sicilia (corso Vittorio Emanuele, 365).

Amore per la natura e per questi straordinari insetti, perché all’interno della “Casa delle Farfalle” sarà ricreato in ogni dettaglio il loro *habitat naturale* in un bellissimo *giardino d’inverno *che ospiterà anche piante rare e preziose.

Ad accogliere i visitatori in questo *paradiso tropicale* ci saranno farfalle di ogni dimensione, colore e particolarità, come la *gigantesca farfalla cobra* (Attacus Atlas), caratteristica per i vivaci colori e il fantastico motivo delle sue ali, la cui apertura può raggiungere i 30 cm, o la Marmessoidea sp. “Cat Tien”, *proveniente dal Vietnam*, dalle zampe turchesi e antenne rosse, che, se si sente minacciata, è in grado di emettere una sostanza che odora di menta per intimorire i potenziali predatori.

Un progetto naturalistico del Polo Museale Regionale e sostenuto dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Tante già le prenotazioni da parte di scuole e di privati cittadini sia di Palermo che della provincia palermitana ma anche da varie province dell’isola per immergersi nella *magica atmosfera* che si respirerà in questo scrigno segreto, lasciandosi sfiorare dal delicato tocco delle farfalle, alcune molto rare, per perdersi nelle loro *infinite sfumature* e nella leggiadria dei loro movimenti. La “Casa delle Farfalle” è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 mentre la domenica e i festivi è aperta dalle 10 alle 19.

I visitatori potranno anche osservare in una *speciale incubatrice* il ciclo di vita di questi insetti incantati che da bruchi diventano crisalidi e poi farfalle, appunto, pronte a volare liberamente in questo eden senza tempo. Tante anche le piante ornamentali, alcune molto preziose, che potranno essere ammirate assieme ad alcuni *insetti davvero unici e curiosi*, custoditi all’interno di apposite teche, pronti a strabiliare bambini e adulti per un San Valentino più che speciale.

“La realizzazione della Casa delle Farfalle presso il Museo Riso è un nuovo progetto che vuole offrire una ulteriore modalità di fruizione dei suoi spazi – dichiara* Valeria Patrizia Li Vigni*, direttrice del Polo Museale Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo – Una iniziativa strettamente collegata all’assunzione della natura in linea con l’identità del Polo Museale di cui oltre al Museo Riso ne fa parte anche il Museo di Palazzo d’Aumale di Terrasini con le sue ricche collezioni naturalistiche, archeologiche e antropologiche. Uno stimolo per una visita approfondita a questo patrimonio inesauribile della Regione siciliana. Un’attività in rete svolta dal Polo del Contemporaneo, che collabora con nuove istituzioni, come l’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra, e fa sistema per la diffusione dell’arte contemporanea in Sicilia, obiettivo prioritario del Polo. Attraverso l’apertura al pubblico di importanti siti culturali, il Riso apre un dialogo tra linguaggio storicizzato e contemporaneità”.

La “Casa delle Farfalle” abbraccerà poi la bella stagione per concludersi a metà giugno. Per info: casafarfallesicilia@gmail.com – cell 335.7878895.

Per prenotazioni scuole e gruppi: cell 392.7691183 per Palermo città; 392.9010349 per Palermo provincia e resto della Sicilia. Sito web www.lacasadellefarfalle.com

