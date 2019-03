La Cannabis per uso terapeutico. A scuola a Ragusa un incontro - Ragusa Oggi

La Cannabis per uso terapeutico. A scuola a Ragusa un incontro

Si è svolto, presso l’Istituto Tecnico indirizzo CHIMICA, il corso “Cannabis per uso terapeutico” organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ragusa.

A questo evento hanno partecipato gli alunni della classe 3^ Chimica. Un bellissimo momento di informazione e formazione – comunica la prof.ssa Carmen Occhipinti dell’Istituto Tecnico “Ferraris” Sezione Chimica – per i nostri alunni di chimica i quali in alternanza scuola lavoro affrontano tematiche innovative che non solo ampliano la loro cultura chimica, ma che gli danno anche l‘occasione di “incontrare” il mondo delle professioni. Un evento importante nel quale i nostri alunni si sono trovati ad operare gomito a gomito, nei nostri laboratori, con i dottori farmacisti per l’attività pratica di allestimento di capsule e oleoliti, nella prima giornata, e di allestimento di lozioni tricologiche, nella seconda.

Il Ministero della Salute e, successivamente, la Regione Sicilia hanno approvato l’utilizzo della cannabis come medicinale galenico per il trattamento di severe patologie (dolore cronico neuropatico associato a patologie neurodegenerative o oncologiche). La cannabis, pertanto, si rivela un mezzo terapeutico molto utile grazie alla immensa quantità di principi attivi contenuti, tra cui i cannabinoidi ed i terpeni.

A relazionare sui componenti farmacologicamente più attivi della Cannabis è stato il Prof. Nunzio Denora del Dipartimento di Farmacia – Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che ha trattato pure le normative che ne autorizzano l’uso e le tecniche di allestimento delle preparazioni galeniche.

Il dott. Emanuele Ottaviano, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ragusa, sottolineando l’importanza del tema dell’uso medico della cannabis e individuando la grande affinità tra la Chimica e la Farmacia, ha ritenuto opportuno scegliere l’Istituto Tecnico per Chimici, come luogo per eccellenza in cui trattare questa tematica e formare gli iscritti all’Ordine sulle attività laboratoriali di galenica tricologica topica.

A conclusione del corso, ai farmacisti ed agli alunni partecipanti sono stati consegnati, dal Presidente E. Ottaviano e la prof.ssa Giovanna Piccitto, dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Ferraris” di Ragusa gli attestati di frequenza.