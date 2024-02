La baby-sindaco di Ragusa, Claudia, a confronto con il sindaco senior. Discussi temi sui giovani

Nella cornice solenne del Palazzo Comunale, il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha avuto l’onore di ricevere una visita “istituzionale” molto speciale questa mattina. Accompagnato dai suoi giovani colleghi, la baby-sindaca Claudia e il baby-vicesindaco Giulio, insieme alla loro classe, hanno fatto capolino nel cuore dell’amministrazione cittadina.

L’incontro, piuttosto informale ma carico di significato, ha fornito l’occasione perfetta per discutere di questioni di grande rilevanza sociale, con un particolare focus sull’importanza dell’educazione civica e del riciclo. Il sindaco Cassì ha condiviso la sua gioia nel ricevere la baby-sindaca Claudia e i suoi compagni, sottolineando l’importanza di iniziative come la tombola di oggetti riciclati organizzata durante le festività natalizie, un progetto che dimostra la consapevolezza e l’impegno dei giovani nei confronti dell’ambiente.

“Il futuro dei ragusani è in buone mani”, ha sottolineato il sindaco, evidenziando la dedizione delle scuole locali, compresa la scuola di Ragusa Ibla, nell’educare i giovani cittadini non solo attraverso il tradizionale apprendimento accademico, ma anche tramite esperienze pratiche che promuovono valori fondamentali come il rispetto per l’ambiente e la partecipazione attiva nella comunità.

La visita della baby-sindaca Claudia e dei suoi compagni rappresenta un momento significativo di ispirazione per il futuro di Ragusa, mostrando come anche i più giovani possano fare la differenza e contribuire a costruire una società migliore attraverso l’educazione, l’impegno civico e il gioco.

© Riproduzione riservata