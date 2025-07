Due ragazze diciassettenni vittime di un incidente stradale a Donnalucata

di Pinella Drago – Erano entrambe a bordo di uno scooter quando su via Archimede, la strada di ingresso alla borgata di Donnalucata, una folata di vento ha fatto muovere le canne di una rigogliosa vegetazione a bordo strada andando a finire sul volto della ragazza che si trovava alla guida del mezzo. L’incidente si è verificato intorno alle 20 di ieri sera ed ha creato non poco disagio nella circolazione di ingresso e di uscita dal centro abitato. Le due ragazze erano a bordo di uno ciclomotore allorquando colei che era alla guida del mezzo è stata investita dalla rigogliosa vegetazione di un canneto che si trova a bordo strada. Finite entrambe rovinosamente a terra sono rimaste ferite. La diciassettenne che conduceva il ciclomotore ha subito ferite al volto, ad un occhio ed in altre parti del corpo. La caduta è stata violenta. L’amica che era con lei escoriazioni alle gambe ed alle braccia. Entrambe sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica a bordo di due ambulanze. Per rilevare l’incidente è intervenuta la Polizia Locale. L’incidente porta a riflettere ed a considerare il grave pericolo rappresentato su via Archimede dal canneto che cresce rigoglioso e che non viene tagliato per evitare simili incidenti. Si cercano le responsabilità sul perchè non c’è alcun intervento in questo tratto di strada. E’ chiaro che se da un lato esse sono a carico dei proprietari dei terreni dall’altro ci sono anche quelle legate ai compiti delle istituzioni che dovrebbero intervenire in tempo, prima dell’inizio dell’estate per rifilare il canneto e rendere sicura la strada. Ma ad oggi, a luglio inoltrato e ad agosto alle porte, c’è solo quella ingombrante presenza di canne che crea disagi agli automobilisti e, nel caso specifico causano incidenti stradali. Il traffico lungo la via Archimede ha subito un rallentamento fino a quando la pattuglia sinistri della Polizia Locale non ha rilevato la dinamica ed i feriti sono stati trasferiti in ospedale.



© Riproduzione riservata