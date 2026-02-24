Judo, Scicli vola: qualificazione A2 e pioggia di medaglie

E’ stata la cittadina di Furci Siculo, in provincia di Messina, ad ospitare le gare di qualificazioni al Campionato italiano juniores A2 e la 1ª Tappa di Coppa Sicilia. Sono state gare in cui gli atleti della Koizumi Judo Scicli hanno regalato grandi emozioni e importanti risultati. Grande la soddisfazione del tecnico Maurizio Pelligra, da decenni formatore di grandi atleti. “A staccare il pass per la Finale A2 Juniores è stato Ramazzotto Giulio (-60 kg), protagonista di una prestazione determinata e di alto livello. Ottimi risultati anche nella Coppa Sicilia. Negli Esordienti A splende l’oro di Ficili Rosy (-40 kg), mentre conquista un prezioso argento Greco Matteo (-34 kg). Negli Esordienti B arriva l’oro di Argento Nicolò (-50 kg); medaglie d’argento per Antoci Giada (-40 kg), Ficili Mattia (-50 kg) e Arrabito Ignazio (-55 kg); quinto posto per Azzarelli Matteo (-46 kg). Da sottolineare inoltre l’ottima prestazione di Carpinteri Alessandro (-55 kg) e Mirabella Cristiano (-60 kg), che hanno dimostrato impegno e grande crescita tecnica – sono le parole del tecnico maximo Maurizio Pelligra – un bilancio più che positivo per la squadra, che è tornata da Furci Siculo con medaglie, qualificazioni e la conferma di un percorso in continua crescita. Complimenti a tutti gli atleti e allo staff tecnico!”.

