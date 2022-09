Judo: Europei bronzo per atleta ragusana Alessandra Spampinato

Una medaglia d'argento e due di bronzo: è questo il bilancio della prima giornata di gare degli Europei IBSA di judo, in corso al PalaPirastu di Cagliari. Sul podio vanno Benedetta Alessandra Spampinato, Asia Giordano e Dong Dong Camanni. Spampinato, 38enne siciliana tesserata con l'Asd Unicorno Onlus Ragusa, conquista il bronzo nella categoria J1 -48 kg. Stesso risultato nella categoria J1 -73kg per Camanni, 18enne umbro tesserato con l'Asd Kosen Judo Club Perugia che due mesi fa aveva trionfato agli EPYG 2022, i Giochi Europei Paralimpici Giovanili, vincendo l'oro in Finlandia. Infine, ottimo exploit della genovese Giordano, 20 anni, tesserata con l'Asd Ippon Academy Trento, che nella categoria J1 -57 kg conquista la medaglia d'argento. Dunque, l'Italia inizia con il piede giusto la prestigiosa competizione che vede la partecipazione di 250 atleti provenienti da 22 Paesi.

