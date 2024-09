Ispica si prepara alle bombe d’acqua con la pulizia dei canali di adduzione verso il mare

Sono canali a pelo libero fondamentali per rendere sicura la Bassa Ispicese, area extraurbana che periodicamente si trova a fare i conti con le esondazioni dei canali e gli allagamenti a tutto campo. Per garantire la sicurezza dei terreni e, quindi, assicurare l’andamento delle campagne di produzione agricola la pulizia dei canali rappresenta un intervento necessario. Ad oggi và avanti da qualche mese. “Alla luce dei cambiamenti climatici e del verificarsi sempre più spesso delle cosiddette ‘bombe d’acque’, i lavori sui canali acquisiscono un’importanza fondamentale per l’equilibrio del sistema idraulico del bassopiano ispicese – spiegano il sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore Massimo Dibenedetto – grazie al finanziamento regionale, ricevuto per il tramite dell’Autorità di Bacino, si è riusciti a pulire il Canale Santa Maria, il Torrente Salvia e il Canale Circondariale. A breve inizieranno i lavori di pulizia del Torrente Favara”.

Nel proseguo degli interventi di bonifica non manca il coinvolgimento del Consorzio di bonifica e dei privati.

“Andremo ad emanare nei prossimi giorni l’ordinanza per la pulizia dei canali che attraversano i terreni privati e sarà sollecitato il Consorzio ad intervenire. In queste azioni saranno coinvolti i Comitati locali che, da anni, seguono questa materia e conoscono le criticità del territorio” – assicurano i due amministratori.

