Ispica si consola con la Bandiera Verde: ecco le spiagge ragusane a misura di bambino

Ragusa si conferma regina del turismo a misura di bambino. Ben sei le spiagge della provincia insignite della Bandiera Verde 2025, il riconoscimento assegnato da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri alle località balneari più sicure e accoglienti per i più piccoli. A premiarle non è solo la bellezza naturale, ma un sistema di servizi pensati per le famiglie, dall’acqua cristallina ai giochi in spiaggia, fino all’assistenza e alla sicurezza.

Le sei perle ragusane con Bandiera Verde

Ecco le spiagge del Ragusano che sventolano la Bandiera Verde: Marina di Ragusa (dal 2009): fiore all’occhiello del turismo familiare, con arenili ampi, fondali bassi e pulizia eccellente. Pozzallo – Pietre Nere e Raganzino (dal 2015): acque trasparenti, sabbia fine e stabilimenti attrezzati. Santa Croce Camerina – Casuzze, Punta Secca, Caucana (dal 2010): relax e servizi in un contesto naturalistico di pregio. Scicli – Sampieri (dal 2021): selvaggia, ma sicura e amata dai bambini per la sabbia dorata e il mare calmo. Vittoria – Scoglitti (dal 2010): destinazione ideale per le famiglie, con ampi spazi e una lunga tradizione turistica. Ispica – Santa Maria del Focallo (dal 2012): la spiaggia più a sud premiata in Italia, tra dune, macchia mediterranea e comfort per ogni età.

La provincia tra le prime in Italia

Con sei località premiate, Ragusa è tra le province italiane con il maggior numero di Bandiere Verdi, a pari merito con Teramo e Venezia. Un risultato che conferma l’orientamento della costa iblea verso un turismo sostenibile e familiare.

Cosa significa Bandiera Verde?

Spiagge con sabbia (non scogli), mare limpido e basso vicino alla riva, bagnini sempre presenti, giochi, spazi per cambiare il pannolino e allattare, gelaterie, ristoranti e strutture ricettive family-friendly. Insomma, tutto ciò che serve per garantire ai più piccoli vacanze sicure e divertenti, e ai genitori un soggiorno sereno.

