Ispica inaugura la Casa della Musica e della Cultura finanziata dal PNRR

Ispica apre ufficialmente le porte alla nuova Casa della Musica e della Cultura, una delle opere pubbliche più significative realizzate in città grazie ai fondi del PNRR. La struttura è stata completata e consegnata alla comunità con una cerimonia inaugurale che ha coinvolto istituzioni, tecnici, associazioni e numerose famiglie del territorio.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è trasformare il nuovo spazio in un punto di riferimento stabile per le attività musicali, culturali e sociali dedicate soprattutto ai più giovani.

Leontini e Dibenedetto: “Un investimento culturale e sociale”

A sottolineare il valore del progetto sono stati il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, e l’assessore al PNRR Massimo Dibenedetto, che hanno evidenziato la volontà di destinare i nuovi locali alle associazioni culturali e musicali della città.

Secondo l’Amministrazione, la nuova Casa della Musica e della Cultura nasce con una forte finalità educativa e sociale: offrire ai giovani luoghi di aggregazione sani, formativi e alternativi all’isolamento sempre più diffuso legato all’uso eccessivo dei social network.

Un nuovo spazio per associazioni e giovani

Durante la sobria inaugurazione, organizzata anche per mostrare concretamente l’utilizzo futuro degli spazi, hanno partecipato i tecnici coinvolti nel progetto, rappresentanti delle associazioni locali, bambini e famiglie.

La struttura sarà prossimamente oggetto di un bando pubblico per l’affidamento oneroso degli spazi, con l’obiettivo di garantire continuità alle attività culturali e musicali sul territorio.

Presente la senatrice Daniela Ternullo

All’inaugurazione ha preso parte anche la senatrice Daniela Ternullo, componente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, che ha espresso apprezzamento per il progetto e per la scelta di destinare i fondi del PNRR a una struttura con una forte vocazione sociale e culturale.

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