Ispica in lutto per Antonino Canto, morto in un incidente: i funerali nella Basilica SS. Annunziata

Ispica piange la scomparsa di Antonino Canto, 71 anni, rimasto vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 11:00 lungo la SP 66, nel tratto litoraneo tra Pozzallo e Ispica, in Contrada Graffetta. Canto lascia la moglie e i figli, suscitando profondo cordoglio nella comunità, dove era noto non solo come lavoratore stimato, ma anche come grande appassionato di caccia, considerato tra le “migliori doppiette” della provincia di Ragusa.

Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri di Pozzallo e Modica, l’autocarro guidato da Canto è stato coinvolto in un violento tamponamento con una piccola utilitaria che procedeva nella stessa direzione. L’impatto ha fatto perdere aderenza al mezzo pesante, ribaltandosi oltre il margine della carreggiata, mentre l’auto coinvolta è uscita anch’essa di strada.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato intensamente per estrarre Canto dalle lamiere, ma i traumi riportati nel ribaltamento si sono rivelati purtroppo fatali. Il conducente dell’autovettura, trasferito al Ospedale Maggiore di Modica, è sotto accertamenti ma non in pericolo di vita. Le cause del tamponamento restano da chiarire.

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