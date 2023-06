Ippica, campionati regionali salto ad ostacoli: buona performance di Cristina Spina

Ottima perfomance ai campionati regionali assoluti di salto ad ostacoli. La società ippica ragusana ritorna dal centro ippico dei fiori di Buseto Palizzolo, nel trapanese, con un buon piazzamento di Cristina Spina su Flaminia di Ambelia con un quarto posto assoluto su 81 partecipanti. Una gara che conferma il buon livello agonostico delle giovani promesse (Alessandra Campo, Cristina Spina e Desirèe Romanut) sotto la guida dell’istruttrice Alessia Ruggero.

Spettacolo, velocità, adrenalina, agonismo e tanta concentrazione. Nei concorsi a ostacoli l’obiettivo è terminare il percorso il più velocemente possibile senza l’abbattimento di nessun ostacolo. All’inizio di ogni categoria viene comunicato un tempo massimo e un tempo limite. L’altezza degli ostacoli, la difficoltà del percorso e il numero di ostacoli da superare dipende dalla categoria alla quale si partecipa e dalla preparazione atletica di cavallo e cavaliere.



Ben 14 i titoli in palio, al concorso di Buseto Palizzolo, suddivisi per fascia d’età: Campionato II grado, Campionato I grado, Campionato Brevetti, Criterium II grado, Criterium I grado, Criterium Brevetti, Criterium Esordienti, Campionato Future Pony, Campionato Emergenti Pony, Campionato Esordienti Pony, Campionato Speranze Pony, Campionato Promesse Pony, Campionato Debuttanti Pony, Campionato Avviamento Pony.Fare un buon salto significa essere ineccepibile in tutte e cinque le parti del movimento: l’avvicinamento, lo stacco, il salto, l’arrivo e il proseguimento.

La Società ippica ragusana, adesso, si prepara ad una tre giorni (23-24-25 giugno) al maneggio di contrada Selvaggio con il circuito classico città di Ragusa.