#IoMiAttivo, torna a Ragusa la settimana che dal 19 ottobre Amnesty International dedica all’attivismo

L’evento “FACCIAMO LUCE: ATTIVIAMOCI PER I DIRITTI NEGATI!”, organizzato da Amnesty International 228 Italia, si terrà a Ragusa il 28 ottobre presso il Cineteatro Lumière a partire dalle 18.30. Questa iniziativa mira a sensibilizzare e mobilitare la comunità locale sul tema dei diritti umani negati, attraverso una serie di attività.

Il programma include

Un tavolino infopoint dove sarà possibile ottenere informazioni su Amnesty International e sulle sue attività.

Una raccolta firme per la maratona annuale Write for Rights, una campagna globale che mira a far luce su violazioni dei diritti umani e a sostenere le persone che subiscono ingiustizie.

La proiezione del film “Afrin nel mondo sommerso” di Angelos Rallis, patrocinato da Amnesty International, che verrà proiettato alle 18.30 e alle 20.30.

Il film, un mix di documentario e fantasia, esplora temi cruciali come la crisi climatica, l’infanzia negata, la povertà e la marginalizzazione. Con toni poetici e allo stesso tempo profondi, offre uno sguardo sugli effetti devastanti delle disuguaglianze sociali ed ecologiche, ma anche un messaggio di speranza.

Amnesty International invita la cittadinanza a partecipare per riflettere insieme sui diritti umani e per scoprire come contribuire attivamente a creare un mondo più giusto e inclusivo.

© Riproduzione riservata