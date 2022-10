Io l’ho (s)vista così. Tra jolly e no party. A cura di Gianni Lambruschi

Pronti via e Mistery si fa uccellare sulla palla a due, perchè non far saltare Gaefranco detto Tano molto più esplosivo? Mah dettagli di poco conto, il peggio deve ancora venire.

Di li a poco Mistery finisce in panca senza aver colpo ferito. Tocca di nuovo a lui, post basso, palla giusta bel movimento e canestro con fallo, una signorina ricciolina esplode (la propria gioia) in un salto da finale scudetto, comunque Mistery segna e inizia la sua partita. La sua partita continua con falli stupidi sulle ginocchia degli avversari invece che sfruttare le sue lunghe leve, per stoppare. Ancora poco cercato dai compagni, segna da tre ma noi abbiamo bisogno di lui dentro l’area. Voto condotta: aggiustabile



Gaefranco detto Tano inizia con una gran stoppata ma l’arbitro non è d’accordo, lui si inalbera e va a schiacciare nel canestro di Orzinuovi. Quello che vediamo in attacco è un gran Gaefranco, quello che torna in difesa è, invece, un piccolo Tano. Gaefranco nell’area avversaria inscena un paio di passi di danza con canestro più tiro libero. E’ volenteroso in attacco, dove combatte tutte le azioni per prendere posizione in post basso o dentro l’area, in compenso i suoi compagni invece che guardare lui, si perdono in sguardi verso fidanzate, mogli e parenti…almeno così pare. La palla scivola dalle mani di Sorren-tiro per accasarsi, casualmente, in quelle di Gaefranco risultando il miglior passaggio, che il Nostro, ha ricevuto in post basso, in tutta la serata. Voto condotta: dal 3 al 10



Gaefranco spacca la difesa e innesca Raptus che porta a casa subito un fallo, ma poi si spegne…aspetto un pò, ma poi confermo. Ogni volta che esce Mistery entra Raptus oggi di nome ma non di fatto. Raptus offensivo e fallo in attacco e conseguente seduta in panca…no Raptus no Party.

Ogni tanto prova a essere degno del suo nome, ma qualche gomito alzato di troppo (da parte di Orzinuovi) lo fa girare lontano dal pericolo. Inizia il terzo quarto in quintetto, ma affonda con i suoi compagni non riuscendo a compattare il tutto. Voto condotta: gioca il jolly