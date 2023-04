Io l’ho (s)vista così: Ragusa, fine della festa!

Padova si presenta all’incontro con la Virus, con una media punti partita in attacco, di sessantanove (69) segnati. Ne mette nel canestro ottantatre (83) e poi quattordici (14) nei cinque minuti dei supplementari, fine della festa! Trottolino corre per il campo ben trenta (30) minuti, diversamente dal solito è abbastanza ordinato. Entra sempre dopo un fallo evitabile, da parte di Mimo. Nel terzo quarto va da due poi un liscio da tre, confeziona con Gaefranco, il meno uno del terzo periodo. In difesa è più ombra che carne, d’altra parte non è la sola (ombra) ad occupare l’area Iblea.

Voto condotta: volenteroso!

Mistery-Man entra dalla panchina e non è nemmeno il primo cambio. Entra dopo un fallo in attacco di Tano, ma non viene inserito nel vivo dell’attacco, i compagni lo ignorano. Ci pensa G7B nel terzo quarto a cercarlo con insistenza e i risultati arrivano. Canestri da due e da tre, rimbalzi e tentativi di difesa. Nell’ultimo quarto combina un po’ di pasticci con i falli, mentre sarebbe servita la sua presenza per evitare il supplementare e la sconfitta. Sbaglia gli unici tiri liberi della Virus (25/27), ormai è acclarato che ha bisogno di sentire intorno a se fiducia, poi diventa devastante.

Voto condotta: risveglio!

GaeFranco detto Tano entra in quintetto come unico lungo e subito Morgillo gli gioca contro, i compagni non aiutano? Pochi palloni tra le sue mani iniziando la partita, mentre i lunghi avrebbero bisogno di essere coinvolti. Così sbaglia dal mezzo angolo come per dire .” devo carburare”. Escluso in attacco, riviene uccellato da Morgillo in difesa, a cui segue un fallo in attacco. Nei minuti iniziali del terzo quarto, passa più tempo in posizione orrizzontale che verticale, però carica di falli i Patavini, deve ritornare in panchina…mistero! Una partita a corrente alternata, come il suo coinvolgimento in attacco.

Voto condotta: mistero!