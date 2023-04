Io l’ho (s)vista così: Passione, morte e resurrezione Virtus

La Pasqua arriva una domenica prima in casa Virus, PASSIONE, Morte 59/66 e Resurrezione 70/66. Tutti i tre giorni “della nostra liberazione”, condensati in due ore scarse. Bergamo si trasforma nei “sacerdoti del tempio” e pone una corona di spine sul capo dei nostri giocatori… e non doveva essere così! La domenica delle palme rischia di trasformarsi in quella “dei cipressi”. La Virus scende in campo con l’organico al completo, ma sul parquet, correranno solo in otto, a Topolino vengono regalati solo cinque minuti, mentre i bambini del settore giovanile se ne andranno a casa con l’uovo Pasquale. Il resto del calendario è per metà in discesa e l’altra metà in salita, Bergamo in che metà rientrava?

Voto condotta: sospeso

A Pasqua trentatre (33) minuti per Mezza-Parola, strana coincidenza, Felino a rimbalzo, appicicaticcio in difesa, boom-boom in attacco e tutti a casa. Più sta in campo e più il suo rendimento aumenta, su questo non vi è alcun dubbio. Se poi avete un attaccante fastidioso ci pensa lui a cancellarlo. Novità: un paio di penetrazioni a canestro, un’opzione che dovrebbe usare di più! Spettacolare il missile scagliato da Plutone alla fine del terzo quarto, un caso? Forse, però i due “terra aria” che chiudono la partita, coincidono con due punti in classifica! Voto condotta: regale!

No Mimo no Party! Questa è la sentenza a questo punto del campionato. La squadra non può sopportare la sua assenza, quando rientra ha bisogno di troppo tempo per riprendere il ritmo della partita. Inizio terzo quarto: Mimo dà lo strattone e porta i suoi sul 50/43, ma la difesa della Virus riporta la partita in parità. Dopo essere stato in panchina, rientra per aggiustare le cose e assesta una tripla dal lato destro dell’attacco, poi arma la mano di Sorren-tiro in uscita dal blocco: ottimo timing, tutto ciò in un momento tragico dell’attacco ibleo. Voto condotta: preciso!