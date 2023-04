Io l’ho (s)vista così: la Virtus come Don Chisciotte contro i mulini a vento

La Virtus combatte, non c’è che dire, Don Chisciotte contro i mulini a vento, però l’immagine è questa. Questa immagine si materializza in GaeFranco detto Tano. Ventisette (27) punti per un ventiquattro (24) di valutazione. Nell’ultimo quarto tiene vive le speranze della Virtus, l’uomo “dappertutto” al momento giusto. Quattro rimbalzi d’attacco con altrettanti canestri; un alchimista. I “manovratori” girano male oggi, riceve qualche palla buona ma il più delle volte deve arrangiarsi da solo. L’unica pecca sono i tiri liberi, se ne procura dieci ma ne realizza solo cinque.

Voto condotta: bentornato!

Oggi parte in quintetto e propizia il buon inizio della Virtus (7/2). Stiamo parlando di Mistery Man, spauracchio in difesa e punto di riferimento in attacco. I manovratori però, alcune volte sbagliano l’angolo di passaggio, quando lo azzeccano, lui li gratifica con dei canestri. Mistery sembra tornato “in fiducia” e così confeziona il trentanove (39) pari. Poi, le male lingue, dicono che si sia assentato, addirittura fuggito, perciò gioca solo diciannove (19) minuti mettendo nel cesto ben quindici (15) punti. Oggi segnali molto positivi per il miglior “lungo” di tutta la serie B nel mese di Febbraio.

Voto condotta: risvegli!

Oggi tocca a Topolino, come al solito entra nella contesa in maniera frizzante, mette due canestri permettendo così di tenere il passo dei Patavini…e poi si va ad accomodare. Ritorna a metà, circa del terzo quarto, ma dopo un paio di minuti viene proiettato prima in aria e poi a terra in malo modo. La partita si blocca, si impreca alla mala sorte che accompagna questo ragazzo, però si rialza e viene accompagnato in “panca” dai suoi compagni. Alcune volte non viene utilizzato, poi quando tocca a lui, ecco che il gatto nero gli attraversa la strada.

Voto condotta: presente!