Io l’ho (s)vista così: avversaria una e trina

Friuli, Venezia e pure Giulia contro gli Iblei… troppi per combattere alla pari, così le nostre truppe soccombono salvando la differenza “reti” nella speranza che possa servire.

Mistery-man si carica sulle sue larghe spalle, la squadra, specialmente nel primo periodo aprendo subito lo score con un tiro da sotto, carica di due falli il diretto avversario, segna da tre in contropiede (per fare meno strada?). Troppo soft alla fine del primo quarto, mentre a due minuti dalla fine del secondo quarto, abbassa la mannaia per il terzo fallo. Il proseguo lancia un interrogativo; i compagni non lo vedono? Lui si fa troppo piccolo per essere visto? In ogni caso sempre di “miracolo si tratta”

Voto condotta: sfuggente



Nella pallacanestro succede un miracolo praticamente unico; la palla nell’ultimo quarto aumenta di peso specifico! Alcuni giocatori ne traggono un beneficio altri non se ne accorgono…Canzonieri (Epifani), molto bravo nel gettare scompiglio tra le file avversarie con le sue incursioni, usando le sue capacità di palleggio, cade poi nella sua stessa ragnatela quando l’orologio inizia a scandire gli ultimi 15 minuti, e la palla cambia peso. Ogni passaggio, ogni palleggio e ogni tiro, sono per la vittoria o la sconfitta e non sono più rimediabili. Va detto che per il resto della partita Canzonieri è un rebus che gli avversari fanno fatica a risolvere.Voto condotta: acchiappalo



Chi invece si esalta sentendo che la sfera non ha più lo stesso peso è B(o)ombastic! Quintetto base per lui che apre le danze con una tripla, immeditamente penso: aria bergamasca? Purtroppo non sarà così! Gli ultimi suoi cinque minuti sono tutto “sangue e cuore”! 1’06” sul cronometro, manda letteralmente in confusione Mazic e recupera la palla sulla linea laterale, subito dopo cerca di strappare le “braccia ” a Cestaro e recupera una palla a due. 50″ secondi alla fine contesta un rimbalzo d’attacco facendo carambolare la palla sulle mani di Gaefranco per due tiri liberi. Questo permette di rimanere in corsa nel punteggio per il missile di G7B che andando a segno, ci vede prevalere nella differenza “goal”.Voto condotta: provvidenziale.

P.S. la Virus allunga nella speciale classifica dei Falli Tecnici presi…