Investito bambino mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15:30, si è verificato un incidente a Scicli, un centro urbano della provincia di Ragusa, che ha visto coinvolto un bambino di 12 anni. Il giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito da un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che un’altra vettura si fosse fermata per permettergli di attraversare in sicurezza. Tuttavia, un secondo veicolo, che sopraggiungeva in sorpasso, non si è accorto del bambino e lo ha colpito in pieno.

Fortunatamente, nonostante l’impatto, il ragazzino avrebbe riportato solo ferite lievi. Sul luogo dell’incidente è subito intervenuta la polizia locale per eseguire i rilievi del caso e gestire la situazione.

