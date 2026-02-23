Investimenti da 35 milioni e nuova sede AdSP: il porto di Pozzallo cambia volto

Oggi è stata inaugurata la nuova sede dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) della Sicilia Orientale presso il porto di Pozzallo. I nuovi uffici garantiranno un’interazione più efficiente tra le aziende, gli operatori portuali e l’Autorità stessa, rendendo più snelle le procedure e rafforzando la collaborazione locale.

Il porto di Pozzallo sta vivendo una fase di profonda trasformazione: sono in corso investimenti per circa 29 milioni di euro, che includono lavori di ammodernamento delle strutture e la realizzazione di un autoporto del valore di 6 milioni di euro, la cui conclusione è prevista entro la fine dell’anno. Questi interventi rappresentano un tassello strategico per incrementare la competitività del porto e attrarre nuove attività commerciali.

Tra i prossimi obiettivi dell’AdSP ci sono l’approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a Roma per la messa in sicurezza della struttura portuale e l’inserimento di un rappresentante di Pozzallo all’interno del Comitato di Gestione della Sicilia Orientale. Queste mosse rafforzano il ruolo del porto non solo come hub logistico, ma anche come elemento chiave dello sviluppo economico e turistico della città.

© Riproduzione riservata