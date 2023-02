Invasione cavallette, arriva l’esercito

L’invasione delle cavallette in Sardegna sta preoccupando le autorità locali, che stanno mettendo in campo ogni sforzo possibile per contrastare il fenomeno. Il problema, infatti, potrebbe avere gravi ripercussioni sull’agricoltura della regione, già duramente colpita dalla pandemia e dagli incendi dello scorso anno.

Arriva l’Esercito

Per questo motivo, sono state convocate tutte le parti interessate nel Piano di lotta contro le cavallette, tra cui anche gli uomini della Protezione Civile e le squadre dell’Esercito. L’obiettivo è quello di coordinare gli interventi di disinfestazione, che dovrebbero prendere il via tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, in concomitanza con la schiusa delle uova delle locuste.

All’incontro, che si è svolto a Cagliari, hanno partecipato gli assessori regionali dell’Agricoltura e dell’Ambiente, i rappresentanti delle agenzie Forestas e Laore, della Protezione Civile, della Provincia di Nuoro e i sindaci delle zone colpite. L’assessora dell’Agricoltura, Valeria Satta, ha sottolineato l’importanza di definire le risorse effettivamente in campo, sottolineando che “non c’è più tempo da perdere”.

Monitoraggio tra le istituzioni

L’assessore all’Ambiente, Marco Porcu, ha invece evidenziato l’importanza della coordinazione tra le squadre messe in campo dalla Regione, affinché non si arrivi ad una situazione di emergenza estrema come quella vista lo scorso anno. La prossima settimana, ha annunciato Porcu, sarà possibile fornire il numero definitivo delle persone effettivamente disponibili sul territorio.

Il Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, ha anche manifestato la sua disponibilità a dare supporto alle operazioni, incontrando l’assessora Satta a Nuoro il giorno successivo.

L’invasione delle cavallette è un fenomeno che si ripete ciclicamente in Sardegna, ma quest’anno la situazione sembra particolarmente critica. Grazie alla collaborazione tra tutte le parti coinvolte, si spera di contenere l’emergenza e limitare i danni alla produzione agricola della regione.