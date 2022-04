All'interno dell'evento formativo riguardante la storia e l'evoluzione della medicina veterinaria in provincia di Ragusa si è tenuta, in un'aula gremita dai tanti partecipanti e alla presenza dei vertici IZS, delle Autorità ed in collegamento streaming del prof.Soldati da Modena e del dr.Sanna da Sassari, si è tenuta sabato a Ragusa la cerimonia di intitolazione dell'Aula Convegni della Sezione IZS al dr.Bruno Turlà.

Una bella ed importante cerimonia commemorativa nel ricordo del dott.Bruno Turlà, prima direttore della Sezione IZS di Ragusa e poi responsabile dei Servizi Veterinari della ASL di Ragusa oltre che per tanti anni presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Ragusa; una persona che ha fatto di 'ricerca' e 'formazione' i motivi trainanti della propria vita professionale che lo ha portato anche a contribuire attivamente alla formazione ed attuazione del nuovo sistema sanitario delle ASL in Sicilia;

una figura importante per i tanti medici veterinari di Ragusa e della Sicilia intera è stata per tanti anni un punto di riferimento. Tanti gli interventi che si sono succeduti, spesso con momenti di toccante commozione nel ricordo di una persona che davvero è stata una figura significativa per la medicina veterinaria. La famiglia ha comunicato di stare per avviare l'iter per l'istituzione di una borsa di studio per giovani laureati i cui dettagli saranno presto resi noti.