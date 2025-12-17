Interspar Le Dune diventa un villaggio del gusto con il Mercatino delle Eccellenze

Da giovedì 18 a domenica 21 dicembre, l’area esterna dell’ipermercato Interspar Le Dune di Ragusa (in via La Pira) si trasforma in un vero e proprio villaggio del gusto con il “Mercatino delle Eccellenze”, realizzato grazie alla sinergia con la condotta Slow Food Ragusa.

Un appuntamento che celebra il meglio dell’enogastronomia locale e che, in pieno clima natalizio, mette al centro produttori, materie prime di qualità e storie di territorio. Protagonisti assoluti saranno una selezione dei migliori produttori locali e dei loro prodotti di eccellenza, molti dei quali Presìdi Slow Food, oltre a Dop e Igp che rappresentano l’identità gastronomica del territorio ibleo.

Casette allestite, degustazioni gratuite, coupon sconto e la possibilità di incontrare direttamente i produttori renderanno il mercatino un’esperienza immersiva, pensata non solo per acquistare, ma anche per conoscere e comprendere il valore di ciò che arriva sulle nostre tavole.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali, condiviso da Interspar Le Dune, che quotidianamente propone sugli scaffali una selezione di prodotti di qualità, attenta ai produttori e alle filiere.

“Con il Mercatino delle Eccellenze – spiega Concetta Lo Magno, responsabile area marketing di Despar Sicilia – vogliamo rafforzare il legame tra il nostro punto vendita e il territorio, dando spazio ai produttori che ogni giorno custodiscono tradizioni, qualità e biodiversità. È un modo concreto per avvicinare i clienti alle eccellenze locali, raccontando il valore delle materie prime e delle persone che le rendono uniche”.

Soddisfazione anche da parte di Slow Food Ragusa, che rinnova così la collaborazione con Despar Sicilia, dopo il primo appuntamento di successo all’Eurospar di Marina di Ragusa, in un’ottica di sensibilizzazione e cultura del cibo. “Questo mercatino – sottolinea Lorenzo Lauria, presidente di Slow Food Ragusa – è un’occasione importante per raccontare il lavoro dei nostri produttori e il significato di un cibo buono, pulito e giusto. Portare queste eccellenze in un luogo frequentato quotidianamente dalle famiglie significa diffondere consapevolezza e sostenere concretamente le comunità locali”.

Il “Mercatino delle Eccellenze” si propone così come un luogo di incontro tra tradizione, gusto e passione, perfetto anche per chi è alla ricerca di idee regalo natalizie autentiche, capaci di raccontare il territorio attraverso i sapori. Un invito a rallentare, assaggiare e scegliere con consapevolezza, riscoprendo il valore dei prodotti e di chi, ogni giorno, li rende possibili.

