Integrazione e socialità per i ragazzi dell’Ispicamp provenienti da ogni parte del mondo

Un “campus” per ragazzi e giovani provenienti da diverse Nazioni. E’ l’iniziativa a cui ha lavorato l’ispicese Daniele Lorefice riuscendo a creare momenti di grande comunione fra i partecipanti. Doveroso in una città dalla grande solidarietà e dall’impegno sociale e comunitario accogliere i tanti giovani che hanno scelto questa meta, questa proposta di campus estivo. Il saluto del sindaco Innocenzo Leontini che ha avuto parole di accoglienza e di apprezzamento per il lavoro svolto in questa esperienza estiva che spazia in diversi ambiti.

“I giovani partecipanti provengono da venti diversi Paesi del Mondo e sono ad Ispica dove, oltre a vivere momenti di formazione evangelica, visitano le bellezze delle nostre zone, si impegnano in attività di solidarietà sociale e, in più occasioni, hanno coinvolto nelle loro iniziative i ragazzi della comunità Inshallah – ha raccontato il primo cittadino dopo aver incontrato i giovani – stanno vivendo momenti di grande coinvolgimento e di crescita all’insegna della multiculturalità e del sano divertimento, ospiti proprio della comunità Inshallah. Ho partecipato ad uno di essi e non posso non negare che ho trascorso meravigliosi momenti di socialità ed integrazione”.



© Riproduzione riservata