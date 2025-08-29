Home / Attualità

Insulti sui social al senatore Salvo Sallemi: “Questi sono reati, denuncerò”

29 Ago 2025 09:34

Insulti sui social nei confronti del senatore Salvo Sallemi, esponente di Fratelli d’Italia. Lo stesso parlamentare ha reso noto di aver ricevuto sulle proprie pagine social commenti carichi di odio e ne ha postati alcuni e ha fatto sapere che denuncerà questi episodi. “Rispetto il dissenso, ma leggo frasi agghiaccianti, scritte con una leggerezza che fa tremare le vene ai polsi – ha scritto Sallemi – Questi non sono più “commenti”, sono reati. E se finora ho evitato di denunciare, da oggi porterò ogni singola diffamazione e minaccia dinanzi le autorità competenti”. Al senatore vittoriese sono arrivati numerosi attestati di solidarietà, da parte di vari esponenti politici e da vari rappresentanti della città e comuni cittadini.

