Per la prima volta dopo anni, tutte le Guardie mediche dell’ASP di Ragusa avranno gli organici al completo. Un risultato importante, frutto del lavoro della U.O.C. Assistenza sanitaria e specialistica di base, diretta dalla dottoressa Carmela La Terra, che ha conferito 25 nuovi incarichi di continuità assistenziale a partire dal 1° settembre. Vittoria al centro […]
Insulti sui social al senatore Salvo Sallemi: “Questi sono reati, denuncerò”
29 Ago 2025 09:34
Insulti sui social nei confronti del senatore Salvo Sallemi, esponente di Fratelli d’Italia. Lo stesso parlamentare ha reso noto di aver ricevuto sulle proprie pagine social commenti carichi di odio e ne ha postati alcuni e ha fatto sapere che denuncerà questi episodi. “Rispetto il dissenso, ma leggo frasi agghiaccianti, scritte con una leggerezza che fa tremare le vene ai polsi – ha scritto Sallemi – Questi non sono più “commenti”, sono reati. E se finora ho evitato di denunciare, da oggi porterò ogni singola diffamazione e minaccia dinanzi le autorità competenti”. Al senatore vittoriese sono arrivati numerosi attestati di solidarietà, da parte di vari esponenti politici e da vari rappresentanti della città e comuni cittadini.
© Riproduzione riservata