Insulti sui social al senatore Salvo Sallemi: “Questi sono reati, denuncerò”

Insulti sui social nei confronti del senatore Salvo Sallemi, esponente di Fratelli d’Italia. Lo stesso parlamentare ha reso noto di aver ricevuto sulle proprie pagine social commenti carichi di odio e ne ha postati alcuni e ha fatto sapere che denuncerà questi episodi. “Rispetto il dissenso, ma leggo frasi agghiaccianti, scritte con una leggerezza che fa tremare le vene ai polsi – ha scritto Sallemi – Questi non sono più “commenti”, sono reati. E se finora ho evitato di denunciare, da oggi porterò ogni singola diffamazione e minaccia dinanzi le autorità competenti”. Al senatore vittoriese sono arrivati numerosi attestati di solidarietà, da parte di vari esponenti politici e da vari rappresentanti della città e comuni cittadini.

© Riproduzione riservata