Installato defibrillatore alla zona industriale di Ragusa. Donazione di Argo Software

Un gesto di responsabilità sociale che va oltre il proprio ambito aziendale: Argo Software, realtà leader a livello nazionale nel settore dei software per il mondo scolastico, ha installato un defibrillatore all’esterno della propria sede nella zona industriale di Ragusa. Un’iniziativa che mira a garantire maggiore sicurezza non solo ai propri dipendenti, ma a tutte le aziende e i lavoratori che operano quotidianamente nell’area.

Il defibrillatore, strumento essenziale per il primo intervento in caso di arresto cardiaco, è stato posizionato in un punto strategico e facilmente accessibile, in modo da poter essere utilizzato tempestivamente in caso di emergenza. La scelta di installarlo in uno spazio aperto e fruibile a tutti dimostra la volontà dell’azienda di essere parte attiva nella tutela della salute pubblica.



“La salute e la sicurezza sono valori fondamentali per noi – spiega Lorenzo Lo Presti, CEO di Argo Software – non solo all’interno dell’azienda, ma anche per il territorio che ci circonda. Questo strumento salvavita è un piccolo gesto con cui vogliamo contribuire al benessere della nostra comunità”.

La presenza di un defibrillatore in una zona densamente frequentata da migliaia di lavoratori aumenta significativamente le possibilità di un intervento tempestivo e, potenzialmente, di salvare vite umane. L’iniziativa di Argo Software si inserisce in un quadro più ampio di impegno sociale, confermando la volontà dell’azienda di restituire valore al territorio in cui opera e di farsi promotrice di buone pratiche in materia di sicurezza e prevenzione.

© Riproduzione riservata