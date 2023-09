Inquietanti episodi a Pozzallo: commerciante molestata verbalmente da tre stranieri. Ma il suo appello è caduto nel vuoto

Inquietanti episodi a Pozzallo. Da troppo tempo, i cittadini lamentano problemi legati alla sicurezza e l’ultimo episodio riguarda una commerciante che ha segnalato prontamente quanto avvenuto nel suo negozio.

Intorno alle 17, dopo aver aperto il suo esercizio commerciale, 3 extracomunitari sono entrati dentro. Una volta chiusa la porta hanno iniziato a fare apprezzamenti facendo ovviamente venire più di un timore. “Solo quando ho iniziato a gridare e li ho minacciati con un bastone (mi trovavo quello in mano) se ne sono andati via non mostrando nemmeno un pizzico di paura. Ovviamente ho subito segnalato l’accaduto ai carabinieri di Pozzallo, che mi hanno risposto che siccome non hanno fatto nessun danno al negozio non possono fare niente. Se tutto questo fosse accaduto alle 21 quando chiudiamo il negozio?”, ci si chiede.

La domanda viene rivolta sia al sindaco, Roberto Ammatuna, che ai Carabinieri. Se fosse accaduto qualcosa di più grave? Troppo spesso si parla di episodi di violenza fisica e naturalmente, fra i cittadini, cresce la tensione.

L’APPELLO E’ STATO RILANCIATO DAL CIRCOLO FRATELLI D’ITALIA

L’appello è stato raccolto dalla sezione locale del circolo Fratelli D’Italia che esprime la sua crescente preoccupazione per la mancanza di risposte da parte dell’Amministrazione comunale di Pozzallo rispetto a una serie di problemi e questioni sollevate in passato attraverso varie Pec e richieste di incontro. Tra le principali questioni sollevate rientra la problematica del servizio Asacom e altre questioni relative alla sicurezza e alla gestione della presenza dei migranti nella città.

Nella Pec inviata alle autorità locali, il Circolo Fratelli d’Italia Pozzallo evidenzia quanto segue:

La mancanza di risposte da parte dell’Amministrazione comunale a precedenti Pec inviate dalla loro parte.

La preoccupazione crescente dei cittadini di Pozzallo riguardo a vari problemi segnalati, tra cui la sicurezza pubblica e il controllo dei migranti nelle strade della città.

L’episodio recente in cui una cittadina è stata molestata da tre extracomunitari nel suo negozio e l’assenza di una risposta adeguata da parte delle forze dell’ordine.

La richiesta di garanzie sulla sicurezza dei cittadini, in particolare per coloro che lavorano o si spostano nella città, dato il timore di ulteriori episodi simili.