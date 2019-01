Innovation Business school, nasce la formazione per gli esperti della digitalizzazione aziendale - Ragusa Oggi

Innovation Business school, nasce la formazione per gli esperti della digitalizzazione aziendale

Restare al Sud e farcela? Loro hanno deciso di provarci, scommettendo sul proprio territorio, costruendo risultati solidi frutto di un “azzardo”, ma sopratutto di grande impegno e di tanta tenacia. È la storia del team di Formability, azienda interamente made in Ragusa che da diversi anni si occupa di comunicazione integrata e formazione aziendale.

Sono professionisti tra i 23 e i 35 anni che, dopo anni di crescita nei quali hanno seguito numerose aziende ed enti, sentono di essere pronti a trasmettere le loro competenze maturate in questi anni – e la chance di avere un futuro a casa – ad altri parietà, attraverso un nuovo progetto.

Nasce infatti Formability Academy, la prima scuola di innovazione in Sicilia, fatta da giovani per i giovani, che si pone un duplice obiettivo: da un lato la possibilità per i partecipanti di diventare “Esperti della digitalizzazione aziendale interna ed esterna (Chief Digital Officer)” – mansione con sbocchi lavorativi immediati – dall’altro, di formare la propria personalità, attraverso un percorso per diventare responsabile, motivato e in grado di gestire processi e obiettivi, sia all’interno di un’azienda che nel caso in cui si scelga di diventare startupper. Molti i partner, istituzionali e privati, che hanno creduto in questo progetto: tra loro Assemblea Regionale Siciliana, Unicredit, Avis Regionale Sicilia, Associazione Ragusani nel Mondo, Medically.

“Le aziende hanno carenza di risorse interne specializzate nella comunicazione online, in particolare nelle tecniche efficaci di web marketing e social media management” – spiega il Dott. Salvo Scribano, formatore aziendale e responsabile dell’Academy – “Le Università, pur offrendo ottime competenze teoriche, a volte sembra non trasmettano in maniera chiara in che modo uno studente possa pensare un “oltre” dopo la laurea. Vogliamo accompagnare un giovane nel mondo del lavoro evitando quell’effetto smarrimento che spesso sorprende chi esce dall’aula, e vogliamo renderli pronti ad affrontare il passo successivo, sia sul piano delle competenze digitali che della persona, la quale deve essere pronta anche caratterialmente a portare avanti la sfida del proprio futuro.”

Tutto ciò verrà attuato attraverso lezioni frontali su tre ambiti (Sviluppo personale – Innovazione e New Economy – Digital, Web & Social) ma anche laboratori, workshop, confronti con imprenditori del territorio attraverso appositi speech, ed esperienza diretta in azienda. Saranno rilasciate, previo esame, diverse certificazioni tra cui Google e Facebook ADS.

La durata del corso è di 9 mesi (384 ore + 240 ore), le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 10 febbraio. Il primo ciclo inizierà il 15 febbraio, mentre dal 15 maggio sarà possibile iscriversi per il corso di ottobre. In dodici potranno accedere a questa offerta formativa, previa selezione.

Per ogni informazione ed eventuali iscrizioni all’Academy è possibile visitare il sito formabilityacademy.it e le pagine Facebook e Instagram. Unitamente ai partners istituzionali e privati, il progetto è sponsorizzato e sostenuto da Don Pippinu Gelato Artigianale, La Luce, Gruppo Nova Quadri, McDonald’s Ragusa, Ottica Claudio Bonura Corso Italia, Polara Bibite, Sikelia Sail, Tauclima, realtà del territorio di spessore a cui va un doveroso ringraziamento.

Formability Academy è dunque una bella opportunità, per scommettere su una crescita e un futuro diversi. Un’occasione da prendere al volo, perché “La vita è troppo breve per sprecarla a pensare ai sogni degli altri”!