Inno alla pace in musica con i “Canticum Laudis” per la regia di Alessia Scarso

MODICA – “Del Tempo e dell’Amore per la Pace” è l’evocativo titolo del concerto che si terrà venerdì 22 marzo alle 20.30 e sabato 23 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Garibaldi di Modica ad opera di un gruppo musicale, i Canticum Laudis, che si presenta per la prima volta al pubblico. I Canticum Laudis sono una formazione di genere pop/rock, espressione dei Francescani del Cantico, composto da frati e laici. Il gruppo musicale nasce per raccogliere il desiderio di Francesco D’Assisi di andare per il mondo a cantare le lodi dell’Altissimo Signore Buono, secondo lo Spirito del Cantico delle creature. Attraverso brani originali e cover selezionate, invitano gli uomini a contemplare la bellezza del Creato scorgendovi il luminoso riflesso del suo Autore, e a cogliere la bellezza della vita, che si svela a quanti percorrono sentieri di pace e di fraternità. Il concerto nasce dall’urgenza di dare voce alla preoccupazione per l’attuale momento storico insidiato e tormentato dalle guerre ed è un invito a rivedere il proprio modo di pensare e di agire attraverso lo strumento della bellezza, per valicare il muro della tristezza alla ricerca della Pace. Frate Antonello Abbate, frate Emanuele Cosentini, frate Giorgio Tortorici, Simona Cannizzaro, Flavia Piluso, Carmelo Rendo, Gabriele Rendo, Fabio Rizza, Peppe Scucces, Giulia Sichera, Pierpaolo Sichera e Giampaolo Viola daranno vita a un suggestivo spettacolo di musica, luci e videoproiezioni diretto dalla regista Alessia Scarso. Il concerto, con il supporto tecnico di Overdrive servizi e di Giorgio Lo Cirio, è prodotto dalla Fondazione Teatro Garibaldi in collaborazione con la società di produzione cinematografica Arà Film. Biglietti € 12 + prevendita online e al botteghino del Teatro Garibaldi. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/it/biglietti/del-tempo-e-dellamore-la-pace-canticum-laudis-modica. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.



