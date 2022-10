inizia venerdì il campionato Under 20 per la KeyJey Ragusa Albatro Siracusa

Inizia venerdì 7 il campionato under 20 maschile Youth league 2022-2023 che vedrà impegnata anche la KeyJey Ragusa. Con una novità sostanziale. La squadra che parteciperà al torneo è il frutto di un accordo con l’Albatro Siracusa, società che milita nel campionato di Serie A1, e quindi faranno parte del roster i seguenti elementi: Gianmarco Fontana, Nicolò Fontana, Alessandro Bandiera, Francesco Burgio e Giuseppe Cuzzupé. Ecco perché la squadra si chiamerà KeyJey Pallamano Ragusa / Albatro Siracusa.

La gara d’esordio del primo concentramento stagionale, previsto a Salerno, è in programma alle 20 di venerdì con i padroni di casa del Lanzara. Quindi sabato alle 16 si giocherà con il Conversano mentre domenica la sfida in programma alle 9,45 è con l’Endas Capua.

Il gruppo è affidato alle cure tecniche di Adam Klimek, allenatore della squadra senior ragusana, che, prima dell’avvio della stagione, ha fatto sì che il team sostenesse una serie di allenamenti congiunti con alcune compagini del circondario per testare lo stato di avanzamento tecnico e agonistico dell’intero gruppo. Ieri ultima seduta di preparazione prima della partenza prevista per domani. L’auspicio è cercare di fare bene in occasione del primo concentramento della stagione.

“Ci sono tutte le condizioni affinché ciò accada – chiariscono dalla KeyJey Ragusa – non dimenticando che puntiamo a mettere in risalto i nostri talenti. Una cosa è certa. Collaborare con una società vicina e molto importante come l’Albatro non fa altro che accrescere la nostra passione nei confronti di questa disciplina. Stiamo dandoci da fare, per come è giusto che sia, con l’intento di onorare al meglio questo appuntamento in attesa che prenda il via il campionato di Serie A2 per la compagine senior”.