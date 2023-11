Inizia la “Notte Bianca della Politica” con la lectio magistralis del Premio Nobel per la Pace 2022 Oleksandra Mativiichuk

Inizia oggi pomeriggio alle 17 alla Camera di Commercio di Ragusa, e fino a domenica 12, la quarta edizione de “La Notte Bianca della Politica”, una tra giorni di dibattiti, presentazione di libri, tavole rotonde e incontri dedicati e incentrati sullo stato attuale della politica per cercare soluzioni per una realtà sempre più dominata dalle diseguaglianze. Un’opportunità unica, per coloro che vorranno partecipare, per esaminare da vicino il destino della politica in questi anni di cambiamenti e sfide senza precedenti. In un mondo in rapida evoluzione e con una situazione internazionale particolarmente instabile, la domanda su dove stia andando la politica è più pertinente che mai e “La Notte Bianca della Politica” vuole offrire un palcoscenico per cercare delle risposte. Importanti e numerosi ospiti giungeranno a Ragusa per questa attesa quarta edizione che prenderà il via questo venerdì 10 novembre alle ore 17 con l’apertura ufficiale seguita dalla lectio magistralis del Premio Nobel per la Pace 2022 Oleksandra Mativiichuk “Lavorare per il tempo del dopo guerra: costruiamo un futuro”.



A seguire, la presentazione del libro “La svolta del Tecnocene” (Ombre Corte) di Giorgio Grossi accompagnato sul palco da Felice Cimatti. Dalle ore 19 spazio invece alla tavola rotonda “Nuove frontiere per la giustizia penale internazionale: il crimine di Ecocidio – Può la giustizia penale internazionale contribuire a prevenire il collasso climatico” con interventi di Luigi Daniele e di Emanuela Fronza, guidati da Salvatore Zappalà. A concludere la prima giornata di appuntamenti sarà invece la presentazione del libro “Contro la secessione dei ricchi” (Laterza) di Gianfranco Viesti e le domande di Domenico Cersosimo.

La giornata di sabato 11 novembre inizierà alle 16.30 con Mauro Magatti e Chiara Giaccardi e la presentazione del loro libro “Super Società” (Il Mulino). Alle 17.30 sarà la volta di Davide Casaleggio: imprenditore, socio fondatore del Movimento 5 Stelle nonché presidente dell’Associazione Rousseau che presenterà il suo “Tu sei rete” (Casaleggio Associati) e risponderà alle domande del giornalista di La7 Carmelo Schininà. Dalle ore 18.30 spazio a Giovanni Gallone e al suo “Riserva di umanità e funzioni amministrative” (Cedam) con Maria Cristina Cavallaro nelle vesti di discussant dell’incontro. Alle ore 19.30 Luisa Torchia presenterà il suo libro “Lo Stato Digitale” (Il Mulino) accompagnata sul palco da Angelo Giuseppe Orofino e, alle ore 20.30, sarà previsto l’ultimo incontro della giornata con Vittorio Emanuele Parsi accompagnato da Francesca Longo per una discussione incentrata sui temi trattati all’interno del libro “Il posto della guerra e il costo della libertà” (Bompiani).

L’ultima giornata della quarta edizione de “La Notte Bianca della Politica” si aprirà con l’attesa lectio magistralis di Ennio Augusto Vivaldi Vèjar, attuale Ambasciatore del Cile in Italia, con il titolo “Cile: a Cinquanta Anni da un Colpo di Stato e di un Modello socio economico Estremo”. Altri importanti incontri completeranno il programma della giornata. Alle 17.30 sarà la volta di Felice Cimatti e il suo “Assembramenti” (Orthotes) con discussant Santo Burgio e seguita dall’incontro con Elena Granaglia per la presentazione del suo libro “Uguaglianza di opportunità – Si ma quale?” (Editori Laterza). Spazio ai libri anche per gli ultimi due incontri della manifestazione. Alle 19.30 Fabrizio Barca e Fulvio Lorefice presenteranno il loro “Diseguaglianze e Conflitto un anno dopo” con un incontro presentato da Rosanna Nisticò per poi chiudere alle 20.30 con Leonardo Morlino e Francesco Raniolo e il loro libro “Diseguaglianza e democrazia” (Mondadori Università) con Manuel Anselmi nel ruolo di discussant. Tanti incontri variegati che saranno dunque l’occasione per ascoltare diverse prospettive e opinioni incentrate sulla politica. A promuovere l’intero evento sono Giorgio Massari, Assessore comunale allo Sviluppo Economico di Ragusa, Enrico Schembari, Santo Burgio e Francesco Raniolo.

Per Giorgio Massari, ideatore dell’evento, “la politica è un’area che influenza profondamente le nostre vite ed è anche l’unico strumento che abbiamo per costruire delle società odierne più inclusive e responsabili. Per questo l’obiettivo del nostro evento è quello di offrire a chiunque voglia la possibilità di confrontarsi e riflettere sui temi centrali: dall’ambiente all’economia, dalla giustizia sociale alla partecipazione civica”.