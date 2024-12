Inflazione in crescita: stangata sulle famiglie italiane durante le festività natalizie

L’inflazione rialza la testa in Italia, colpendo duramente le famiglie in un momento critico come il periodo natalizio. A denunciare l’aumento dei prezzi è il CODACONS, che, analizzando i dati ISTAT, mette in luce l’impatto economico sulle tasche degli italiani.

Dati preoccupanti sull’inflazione

Con un tasso di inflazione del +1,3%, il costo della vita per una famiglia tipo aumenta di +427 euro all’anno, cifra che sale a +582 euro per le famiglie con due figli. Particolarmente allarmante è l’incremento dei prezzi degli alimentari e delle bevande analcoliche, che registrano un +2,8% su base annua, oltre il doppio del tasso medio di inflazione. Questo significa: +256 euro di spesa annua per cibo e bevande per una famiglia con due figli.

Cause degli aumenti

Secondo il Prof. Francesco Tanasi, Segretario Nazionale del CODACONS, i rincari derivano da tensioni sui mercati internazionali delle materie prime e speculazioni legate alle festività natalizie, un periodo in cui i consumi aumentano sensibilmente.

Critiche al Governo

Il CODACONS denuncia il “totale immobilismo” del Governo, che non avrebbe adottato misure efficaci per calmierare i prezzi e contrastare le speculazioni.

Questo, secondo l’associazione, penalizza in particolare le fasce più deboli della popolazione, già duramente colpite dall’aumento del costo della vita.

Richieste al Governo

Il CODACONS chiede interventi urgenti, tra cui il monitoraggio dei listini per individuare e reprimere pratiche speculative e misure di contenimento dei rincari per proteggere i consumatori, soprattutto quelli in difficoltà.

