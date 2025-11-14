Infiltrazioni d’acqua a Ragusa, scuola Mariele Ventre pronta per lavori tampone e definitivi

Infiltrazioni d’acqua piovana che hanno interessato la palestra e l’auditorium dell’istituto scolastico Mariele Ventre di Ragusa. A segnalare la situazione, la consigliera comunale Rossana Caruso che si è attivata immediatamente per affrontare la situazione. E’ stato effettuato il sopralluogo insieme alla professoressa Maria Rita Teddio, responsabile di plesso per l’infanzia e primaria, e al geometra Elio Cilia del Comune, incaricato della manutenzione degli edifici scolastici.

Durante l’incontro sono stati valutati i danni e definite le priorità degli interventi per garantire la sicurezza di studenti e personale.

Interventi tampone e soluzione definitiva

Entro la prossima settimana saranno avviati interventi tampone per contenere i disagi, mentre l’intervento definitivo, previsto per l’inizio del prossimo anno, risolverà in modo strutturale un problema che si trascina da tempo a causa di difetti originari nelle coperture.

L’intervento tampone avrà un costo stimato tra 15.000 e 20.000 euro, mentre la soluzione definitiva richiederà una spesa di circa 100.000 euro, già prevista nel prossimo bilancio comunale.

