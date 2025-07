Inferno di fuoco a Niscemi: ettari in fumo, nube visibile anche in provincia di Ragusa

Un vastissimo incendio sta devastando da ore le campagne di Niscemi, nel cuore della provincia di Caltanissetta, in quello che viene già definito uno degli eventi più gravi dell’estate siciliana. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, stanno divorando ettari di terreno con una velocità impressionante.

Una gigantesca colonna di fumo ha oscurato l’orizzonte e risulta visibile anche dalla provincia di Ragusa, dove decine di cittadini hanno segnalato il rogo. La situazione è apparsa subito critica, tanto da rendere necessario l’intervento dei Canadair per provare a contenere l’avanzata del fuoco.

Non solo Niscemi: Sicilia in fiamme

Non è l’unico fronte caldo della giornata. Altri incendi si sono sviluppati contemporaneamente in più aree del territorio ibleo: Monterosso Almo, in contrada Cinquanta Salme. Zona di Monte Racello, lungo la Ragusa-Catania. Area di Canicarao, nel territorio di Comiso.

Grazie al tempestivo intervento della Forestale, delle squadre antincendio, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, questi focolai risultano in fase di spegnimento, ma la giornata resta ad altissima criticità.

Foto: Daniele Campagnolo

