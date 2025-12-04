Incidenti in crescita a Ragusa: +5,7% nel 2024. Il report che lancia l’allarme

Nel 2024 in Italia si sono verificati 317.365 incidenti stradali, con oltre 207.000 autovetture coinvolte, segnando un incremento del +3,6% rispetto all’anno precedente. All’interno di questo quadro nazionale preoccupante, la Sicilia si conferma tra le regioni più colpite, con 13.744 auto coinvolte e una crescita del +4,2%, superiore alla media del Paese. È quanto emerge dall’analisi di CARFAX su dati ACI-ISTAT, che mette in luce la situazione delle singole province e l’importanza della trasparenza nel mercato delle auto usate.

Ragusa: +5,7% di auto coinvolte. Una crescita che supera la media regionale

Il report evidenzia come Ragusa abbia registrato 954 autovetture coinvolte in incidenti stradali nel 2024, un dato in aumento del +5,7% rispetto al 2023. Un incremento significativo che supera la media siciliana e che colloca il territorio tra quelli che mostrano una crescita più marcata.

La provincia iblea non è la più colpita in termini assoluti, dominata da Catania (4.080 casi), Palermo (3.108) e Messina (1.707), ma la tendenza in crescita deve far riflettere, soprattutto considerando il peso che ha sulla sicurezza stradale, sui costi sociali e sulle dinamiche della mobilità locale.

Messina la provincia con l’aumento maggiore, ma Ragusa tra i territori più sensibili al trend

L’analisi provinciale vede in cima alla classifica delle variazioni Messina con il +10,3%, seguita da Siracusa (+9,7%), Ragusa (+5,7%), Palermo (+5,4%) e Catania (+4%). Lievi incrementi anche per Caltanissetta (+0,6%), mentre Trapani (–4,4%) e Agrigento (–4,3%) sono le uniche in calo. Enna rimane stabile.

La fotografia restituita dallo studio evidenzia dunque come la provincia di Ragusa, pur con numeri assoluti inferiori rispetto ai grandi centri, si collochi tra quelle più interessate da un aumento consistente dei sinistri che coinvolgono autovetture.

© Riproduzione riservata