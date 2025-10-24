Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Incidente tra Comiso e Acate: bici tamponata da una vettura. La vittima rischia la paralisi
24 Ott 2025 18:02
Un uomo di 44 anni, originario del malawi, è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 91 che collega Comiso ad Acate. L’incidente si è verificato in territorio di Vittoria, nei pressi dell’autoporto.
L’uomo viaggiava in sella ad una bici che, per cause ancora da accertare, è stata tamponata da una Fiat panda, condotta da un vittoriese di 78 anni. Il ciclista è stato travolto ed è finito sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L’uomo ha subito un forte trauma e una frattura valla colonna vertebrale che potrebbero determinare danni irreversibili. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.
L’incidente si è verificato intorno alle 7,15 del mattino. Con tutta probabilità l’immigrato si stava recando al lavoro in un’azienda agricola della zona.
