Incidente tra Comiso e Acate: bici tamponata da una vettura. La vittima rischia la paralisi

Un uomo di 44 anni, originario del malawi, è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 91 che collega Comiso ad Acate. L’incidente si è verificato in territorio di Vittoria, nei pressi dell’autoporto.

L’uomo viaggiava in sella ad una bici che, per cause ancora da accertare, è stata tamponata da una Fiat panda, condotta da un vittoriese di 78 anni. Il ciclista è stato travolto ed è finito sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L’uomo ha subito un forte trauma e una frattura valla colonna vertebrale che potrebbero determinare danni irreversibili. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’incidente si è verificato intorno alle 7,15 del mattino. Con tutta probabilità l’immigrato si stava recando al lavoro in un’azienda agricola della zona.

