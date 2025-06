Incidente tra auto e monopattino a Ragusa: nessun ferito grave, ma l’incrocio fa paura

Poteva andare peggio, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Un incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri all’incrocio tra via Alcide De Gasperi e via La Malfa. Per cause ancora in fase di accertamento, una Chevrolet e un monopattino si sono scontrati.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi di rito. L’uomo alla guida del monopattino è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Un incrocio pericoloso?

A sollevare preoccupazione, piuttosto, è l’incrocio stesso, da tempo segnalato come pericoloso dai residenti del quartiere. La sua ampiezza e la scarsa regolazione del traffico lo rendono teatro di numerosi incidenti, come confermano gli abitanti, che tornano a chiedere l’installazione di un semaforo o la realizzazione di una rotatoria.

Sull’argomento è intervenuto l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri: “Se c’è un problema in quella zona, lo attenzioneremo come facciamo con tutte le segnalazioni. Mi permetto però di ricordare che troppo spesso gli incidenti derivano da comportamenti imprudenti alla guida”.

© Riproduzione riservata