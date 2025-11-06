Incidente sulla Vittoria–Acate, due feriti: uno sbalzato dall’auto, l’altro estratto dalle lamiere

Paura questa mattina lungo la strada provinciale Vittoria–Acate, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. L’impatto, particolarmente violento, ha causato il ferimento di due persone.

Secondo le prime informazioni, uno degli occupanti sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo a causa della violenza dell’urto, mentre l’altro è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria, intervenuti con la squadra operativa.

I due feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati d’urgenza all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove sono attualmente ricoverati.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Vittoria. Il personale dei Vigili del Fuoco si trova ancora sul posto per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e garantire il ripristino della normale viabilità.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.

