Incidente sulla Siracusa-Lentini, gravi due coniugi modicani

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera lungo l’autostrada Siracusa-Lentini. Per cause ancora in fase di accertamento, un veicolo di grossa cilindrata ha impattato contro una Fiat Punto: a bordo, due coniugi sessantenni di Modica.

L’impatto violento ha praticamente distrutto l’utilitaria. Gravi i due modicani che stavano rientrando a casa. Il marito è stato ricoverato a Catania, la donna all’ospedale di Lentini. Entrambi sono in prognosi riservata. Sul posto la polizia stradale di Siracusa.