Incidente sulla Ragusa-Catania, due mezzi coinvolti

Brutto incidente oggi poemeriggio sulla Ragusa-Catania, precisamente poco prima dello svincolo per Licodia. Per cause ancora in fase di accertamento, due mezzi hanno avuto un impatto. Un’auto si è addirittura cappottata.

Non sono stati rese note le condizioni dei feriti.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri.

