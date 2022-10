Incidente sulla Ragusa – Catania: 10 feriti tra cui alcuni ragusani. Anche una bambina di 16 mesi. VIDEO

Dieci feriti, tra i quali una bambina di sedici mesi, 4 autovetture coinvolte: è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato, oggi nel tardo pomeriggio, sulla strada statale “194” Catania – Ragusa, poco prima del distributore di carburanti.

Il conducente della Land Rover L.R con a bordo la moglie, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Augusta, stava percorrendo la ragusana direzione Lentini, quando per cause che sono in corso di accertamento, ha invaso la corsia di sinistra, investendo una Nissan “Qashqai”, il cui conducente ha tentato di evitare di scontrarsi.

Nell’impatto la Land Rover ha divelto la parte anteriore sinistra. In quell’istante è arrivata una Suzuki “Ignis” che il cui conducente non ha fatto in tempo ad evitare la macchina finendo violentemente contro. La corsa della Land Rover è finita contro una Dacia “Duster”, condotta da un uomo di Ragusa con a bordo la sua famiglia. Per qualche minuto si sono vissuti momenti di grande apprensione per le condizioni di tutti coloro che erano a bordo dei veicoli.

Sono stati alcuni automobilisti in transito a prestare le prime cure alle vittime, contestualmente sono state tante le richieste di intervento ai centralini delle forze dell’ordine e del 118. I feriti, a bordo della autoambulanze sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini e al “Muscatello” di Augusta. Il traffico è rimasto paralizzato per consentire al personale sanitario di curare i feriti. I militari dell’Arma hanno raccolto tutti gli elementi utili alle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le cause dello scontro. fonte radiounavocevicina

