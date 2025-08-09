Incidente sulla litoranea Pozzallo Santa Maria del Focallo, traffico in tilt: necessaria la messa in sicurezza della strada

Nessun ferito e pochi danni alle vetture coinvolte. Una di esse con lo specchietto laterale urta un’altra vettura. I rispettivi conducenti si fermano per i canonici rilievi; intervengono anche i carabinieri che erano in zona per i servizi di controllo sul territorio proprie delle serate estive. Ma nonostante ciò il traffico veicolare da Pozzallo verso Santa Maria del Focallo e viceversa si intasa creando ingorghi fastidiosi poco “graditi” dagli automobilisti in transito in quel momento sulla litoranea che collega le due località. Località piuttosto affollate nei mesi estivi sia perchè luoghi balneari dalla fresca e pimpante movida e sia perchè luoghi di villeggiatura con tante residenze estive lungo la costa.

E’ chiaro o meglio dire irrimandabile che si intervenga con urgenza per “riordinare” il traffico in questo tratto di costa baciato dalla natura, ancora in gran parte incontaminata.

“E’ un problema che sia io che il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini abbiamo puntualmente attenzionato – commenta il primo cittadino di Pozzallo, Roberto Ammatuna – fra l’altro amministriamo entrambi due territori vicini, caratterizzati dalla presenza di un lungo cordone costiero particolarmente apprezzato nei mesi estivi. Non siamo rimasti, in ciò, a guardare. In pieno accordo e confronto con il Libero Consorzio comunale, l’ex Provincia regionale di Ragusa, abbiamo lavorato su un progetto di messa in sicurezza di questa strada. E’ quasi pronto, finanziato lo scorso anno con oltre 300 mila euro con le variazioni di bilancio e si pensa, come ha assicurato l’ingegnere Sinatra durante una riunione – che i lavori potrebbero iniziare in autunno. Ho già affrontato l’argomento un mese da con i consiglieri comunali. Abbiamo avuto un incontro assieme al collega Leontini con i responsabili del Libero Consorzio. Ci sono due stralci, uno per quanto riguarda la Pozzallo Santa Maria del Focallo ed uno la Santa Maria del Focallo Marina di Marza. Sono previste rotatorie, dissuasori di velocità, luci segnaletiche ed in alcuni tratti la litoranea subirà anche degli allargamenti. Speriamo che i lavori inizino presto”.

