Incidente sulla A18 Modica-Ispica: Tir si ribalta, i Vigili del Fuoco hanno lavorato fino alle 5 del mattino

Sono state necessarie diverse ore di lavoro da parte dei Vigili del Fuoco per liberare l’autostrada A18 tra gli svincoli di Modica e Pozzallo dove stanotte si è verificato un incidente autonomo che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Per cause ancora in corso d’accertamento da parte degli inquirenti, la motrice a tre assi si è ribaltata su se stessa, cadendo rovinosamente sull’asfalto e bloccando di fatto la circolazione.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco di Modica. Questi ultimi, con l’ausilio di una gru, hanno lavorato diverse ore per recuperare il mezzo pesante e liberare la carreggiata. Le operazioni di ripristino si sono concluse alle 5 di questa mattina. Il mezzo appartiene ad un molino di Modica.

Foto: repertorio

