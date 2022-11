Incidente sulla 117 bis per Gela, ci sono feriti

Grave incidente stradale stamani sulla 117 bis, in direzione per Gela. Un’auto è rimasta coinvolta nell’incidente per cause ancora in fase di accertamento.



Non è chiaro se si sia trattato di un incidente autonomo. Al momento il traffico è bloccato su entrambi i sensi di marcia. Ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari.

Foto: Franco Assenza