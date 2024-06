Incidente sul lavoro ad Arizza, territorio di Scicli: operaio elisoccorso

Un operaio di 44 anni, comisano, è precipitato stamattina da un’altezza di circa cinque metri mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione sulla copertura del mercato del fiore di contrada Arizza, territorio di Scicli. L’incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 11.

L’incidente

L’uomo, dipendente di una ditta esterna, stava operando sul tetto quando, improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, è sprofondato all’interno dell’azienda. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono arrivate due ambulanze, il personale sanitario, i carabinieri e la polizia municipale.

Date le condizioni dell’operaio è stato deciso di trasferirlo tramite elisoccorso al trauma center di Catania. L’uomo avrebbe riportato gravi traumi su tutto il corpo, in particolare alle braccia.

