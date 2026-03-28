Incidente sul lavoro a Marina di Modica, giovane operaio ferito: trasferito in elisoccorso

MODICA – Ancora un incidente sul lavoro nel territorio ibleo. Un giovane operaio è rimasto ferito oggi pomeriggio a Marina di Modica mentre era impegnato in attività lavorative.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e, considerata la dinamica dell’accaduto, si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso. L’operaio è stato quindi trasferito d’urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Secondo quanto riportato da Quotidiano di Ragusa in un articolo a firma di Felicia Rinzo, l’incidente si è verificato durante l’utilizzo di un macchinario agricolo impiegato nella lavorazione delle carote. Il giovane sarebbe rimasto coinvolto nel funzionamento dell’attrezzatura, riportando ferite che hanno reso necessario un intervento immediato dei soccorsi.

Nonostante la gravità dell’episodio, secondo le prime informazioni diffuse, il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Resta ora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Come avviene in questi casi, saranno gli organi competenti a ricostruire quanto accaduto e a verificare eventuali responsabilità, con particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

L’episodio riaccende ancora una volta i riflettori sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in ambito agricolo, dove l’utilizzo di macchinari complessi continua a rappresentare uno dei principali fattori di rischio.

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