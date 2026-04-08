Incidente stradale autonomo a Modica sulla Nazionale Modica-Ispica: un 93enne alla guida

Incidente stradale autonomo questa mattina lungo la via Nazionale Modica-Ispica, all’ingresso della città, dove un’auto è finita fuori strada provocando danni ma, fortunatamente, senza gravi conseguenze per il conducente.

Il sinistro si è verificato intorno alle 10.30. Un automobilista modicano di 93 anni, alla guida di una Ford e diretto verso Ispica, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo. L’auto è uscita dalla carreggiata andando a schiantarsi contro il muro di cinta di una villetta.

L’impatto è stato piuttosto violento: la vettura ha riportato danni consistenti, mentre il muro è stato in parte divelto, con evidenti ripercussioni sulla struttura.

Nonostante la dinamica, le condizioni dell’uomo non destano preoccupazione. Il 93enne ha riportato solo un grande spavento, senza ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestito la viabilità. Il traffico lungo l’arteria ha infatti subito rallentamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del mezzo incidentato. Restano da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

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