Incidente stradale a Vittoria, muore pensionato di 80 anni, Ignazio Stracquadaino - Ragusa Oggi

Incidente stradale a Vittoria, muore pensionato di 80 anni, Ignazio Stracquadaino

incidnete stradale oggi pomeriggio a Vittoria: un pensionato di 80, Ignazio Stracquadaino, è morto in un incidente verificatosi in via cavalieri di Vittorio Veneto, non distante dall’ospedale. L’uomo, che camminava a piedi, è stato travolto da una vettura. Subito soccorso e portato nel vicino ospedale Guzzardi, è morto a causa delle lesioni riportate. L’autista dell’auto, pare una smart, avrebbe avuto un tasso acolemico che sarebbe risultato negativo. I rilievi sono stati effettuati dai vigili urbani.

Contributo fotografico: Franco Assenza