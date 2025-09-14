Incidente stradale a Modica, pedone investito durante una sfilata: tre feriti portati in ospedale

MODICA – Momenti di paura questa sera, poco dopo le 22, nel territorio di Modica, di fronte al locale “Mugnieco Sposa”, mentre era in corso una sfilata. Un pedone, che stava attraversando la strada, è stato investito da uno scooter.

L’impatto ha provocato il ferimento di tre persone: il pedone e due giovani che viaggiavano sul mezzo a due ruote. Tutti e tre sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e condotti in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per regolare la viabilità, particolarmente complicata in quei minuti a causa della presenza del pubblico per l’evento. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione.



