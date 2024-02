Incidente stradale a Comiso. Tre feriti lievi

Tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera lieve, per un incidente che si è verificato questa mattina, poco dopo le 10, a Comiso, in via san Biagio, l’arteria principale della città per chi proviene da Vittoria in direzione del centro storico.

LO SCONTRO

A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state un’auto Ford Ecosport e una Fiat Panda. L’incidente si è verificato all’altezza della rotatoria tra via San Biagio e corso Ho Chi Min.

Sono rimasti feriti in maniera lieve i due autisti, un anziano e un quarantenne, e una donna che viaggiava come passeggera. I rilievi sono stati effettuati dai vigili urbani, coadiuvati dai carabinieri per la viabilità.

Contributo fotografico: Franco Assenza

