Incidente nella strada di Catania all'altezza di Lentini con più autovetture coinvolte - Ragusa Oggi

Incidente nella strada di Catania all’altezza di Lentini con più autovetture coinvolte

Sono almeno due le autovetture coinvolte in un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa nella strada che collega Ragusa a Catania e precisamente all’altezza di Lentini.

Ancora ignote le cause dell’incidente, sul posto i carabinieri della stazione locale. Ad una prima ricostruzione dei fatti, non dovrebbero esserci feriti gravi coinvolti. Un altro incidente che certifica la pericolosità di uno dei tratti stradali più trafficati della Sicilia orientale.

Notizia in aggiornamento.

Contributo fotografico Giovanni Noto